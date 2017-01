REM USP é o touro que mais vende na raça Nelore janeiro 10th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

Considerado um reprodutor provado, USP bate recorde de 100 mil doses vendidas em 2016

A Alta comemora um novo recorde do seu contratado: REM USP que, pelo segundo ano consecutivo, foi eleito como o touro que mais vende na raça Nelore. O animal se superou em 2016 com mais de 100 mil doses vendidas ao longo do ano. Com apenas sete anos de idade, REM USP já congelou mais de 300 mil doses de sêmen, que corresponde ao dobro do que outros touros produziram nessa mesma idade.

“Nosso setor tem crescido muito nos últimos tempos e os criadores estão cada vez mais preocupados em obterem animais com alta performance para garantirem mais produtividade. Estamos felizes por atingirmos esses números e pela parceria com a Genética Aditiva que tem sido uma grande fornecedora de touros para nós”, explica Rafael Oliveira, Gerente de Produto Corte Zebu da Alta.

USP, como é carinhosamente conhecido, foi contratado ainda jovem pela Alta em outubro 2011, por sua excelente avaliação genética. “Trata-se de um animal muito equilibrado e que se destaca por ter características importantes como alta fertilidade, ganho de peso, precocidade sexual e padronização da sua progênie”, afirma Oliveira.

Provado pelo número de filhos que tem segundo o Programa Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ) da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) com 4.793 filhos e da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP) com 7.900, USP tem um desempenho acima da média e é um animal provado ConceptPlus (um programa exclusivo de fertilidade do sêmen da Alta que identifica os touros com melhor fertilidade no campo em programas de IATF – inseminação artificial em tempo fixo). “O nascimento e desempenho de seus filhos deixam cada dia mais evidente as qualidades deste touro que está bem avaliado”, finaliza o Gerente.