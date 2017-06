Reunião do PMDB de Aparecida se torna ato suprapartidário de apoio a pré-candidatura de Daniel Vilela ao governo de Goiás junho 20th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Uma visita de cortesia do presidente do PMDB em Goiás, deputado federal Daniel Vilela, ao diretório do PMDB de Aparecida de Goiânia, na tarde de segunda-feira (19) se tornou um ato suprapartidário de apoio político. Vereadores e dirigentes locais de nove partidos declararam apoio ao pré-candidato do PMDB ao governo do Estado. O evento foi organizado pelo presidente do diretório municipal, Léo Mendanha, e pelo presidente da Câmara Municipal, Vilmar Mariano, o Vilmarzin (PMDB).

“Você, Daniel, tem todas as prerrogativas que o Estado precisa para ser governador”, afirmou o vice-prefeito de Aparecida, Veter Martins (SD). “Levar o seu nome hoje em Aparecida é levar o nome de quem tem uma marca aqui.” O parlamentar teve 54.796 votos no município em 2014. O presidente da Câmara Municipal, Vilmarzin, se colocou à inteira disposição da pré-candidatura: “Não há melhor nome para renovar a administração estadual.”

Carlinhos Moreira, secretário municipal de Habitação e representante do PR no município, disse que “é uma satisfação fazer parte deste projeto”. “Se é isso que você quer, pode contar contar conosco”, disse a Daniel, em referência à pré-candidatura ao governo. Vereador pelo PV, Leandro da Pamonharia seguiu a mesma linha: “Vamos juntos aí, se Deus quiser – e acho que Deus quer – que Daniel seja nosso próximo governador.”

O vereador pelo PSB Hilário Giacomet disse a Daniel que “Goiás precisa de uma pessoa como você, jovem, para dar mais um impulso para o Estado”. “Tem todas as chances de trabalharmos juntos, se Deus quiser.” O vereador Pastor João Santana (PRP) enalteceu a relação de Daniel com Aparecida. Já o vereador Willian Panda (PCdoB), defendeu a pré-candidatura do parlamentar. Professor Delson, do PT, disse trabalhar para que os partidos caminhem juntos em 2018.

Definição

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB), participou do início da reunião do diretório. Antes, durante entrevista ao jornal Diário de Aparecida, Gustavo, lembrou que o processo de definição da candidatura a prefeito começou antes de 2016 e ele contou com o apoio decisivo do deputado Daniel Vilela. “A definição da candidatura foi feita por critérios técnicos. Não se pode considerar apenas pesquisas quantitativas”, afirma o presidente estadual do PMDB.

“Eu defendo o nome dele para ser candidato a governador por todas as qualidades. Já conversei também com o ex-prefeito Maguito e ele disse que o nome para 2018 é Daniel”, afirmou Gustavo Mendanha. O presidente do PMDB de Aparecida, Léo Mendanha, confirmou a definição: “Maguito entendeu e nós entendemos que o pré-candidato do PMDB e que terá nosso apoio irrestrito é Daniel Vilela.”

Mudança

Em sua fala, Daniel Vilela agradeceu as declarações de apoio. “Aqui todos sabem que temos o desejo de nos apresentarmos para promover a mudança para Goiás. Estamos vivendo o fim de um ciclo e percebemos claramente que a população está cansada do atual grupo político. É um momento de mudança, de oxigenação da política”, afirmou.

Ele disse ainda que Aparecida terá protagonismo no projeto capitaneado pelo PMDB e pelos partidos aliados. “Esse não é um projeto meu ou só do PMDB. Além de ter os partidos aliados, quero reforçar que este é um projeto de Aparecida de Goiânia.” O deputado parabenizou Léo Mendanha e a executiva do PMDB de Aparecida pela eleição.

A reunião do diretório do PMDB no município contou com a presença dos seguintes vereadores: Pastor João Santana (PRP); Lelis e Vandinho, do DEM; Vilmarzin, Gilsão Meu Povo e Gleison Flávio, do PMDB, Valdermir Souto e Isaac Martins, do PR; Mazinho do Madre Germana (SD); Edinho e Meinha, do PSDC; Leandro da Pamonharia (PV); Willian Panda (PCdoB); e Hilário Giacomet (PSB).