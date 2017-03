Rio Verde: Caiado, Mendonça e Paulo do Vale reúnem gestores

Prefeitos e secretários de educação de Goiás terão na próxima segunda-feira (13/03), em Rio Verde, a oportunidade de se capacitar para agilizar recursos que garantam a melhoria na Educação em seus municípios. Na data eles irão se reunir com o senador Ronaldo Caiado (Democratas), o ministro da Educação, Mendonça Filho (Democratas), o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (PMDB), e o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro.





A agenda começa às 8h30 da manhã com o cadastramento dos participantes. Às 9h30 a reunião será aberta no Sindicato Rural de Rio Verde, quando o ministro aproveitará também para falar sobre as mudanças no Ensino Médio e as iniciativas para a ampliação das escolas de tempo integral.





Para Ronaldo Caiado, o evento vai propiciar agilidade na solução dos problemas da área. “Vamos nos reunir para definir soluções rápidas para as questões da educação em cada um dos municípios de Goiás. Será um evento abrangente. Todos os municípios estão convidados, todos os prefeitos e lideranças políticas, independentemente de cor partidária, será um momento de darmos prioridade a esta revolução que o ministro Mendonça Filho tem feito na educação e agora chegando na base, chegando junto aos prefeitos fazendo com que seu secretário tenha mais facilidade em tratar e dar andamento aos seus processos junto ao FNDE. Estaremos junto com o prefeito Paulo do Vale, o ministro Mendonça e o presidente do FNDE para que a verba federal chegue mais rápido e soluções claras para o problema da educação que precisa de celeridade para ajudar no crescimento do nosso estado de Goiás”, convidou Caiado.





A ideia do evento surgiu após encontro, no último dia 7 de fevereiro, do prefeito Paulo do Vale e do senador Caiado com o ministro da Educação para que Rio Verde receba apoio federal para ampliar o número de salas de aula, medida já iniciada pelo gestor do município do sudoeste goiano. Em um mês de administração, Rio Verde já teve aumento de 12% nas vagas para educação infantil a partir de salas de aula modulares climatizadas.





Além deste encontro, estão programadas várias outras atividades ao longo do dia. Pela manhã as autoridades vão inaugurar o IFG. À tarde serão inauguradas creches e escolas modulares no Bairro Nilson Veloso e Jardim Helena.