Risco de desenvolver melanoma aumenta 35 vezes em sete décadas

Em 1935, o risco de um indivíduo desenvolver melanoma durante sua vida era de 1 para 1.500; em 2010, esse risco já era para 1 em 481,2

São Paulo, 22 de Junho de 2017 – Casos de câncer devem crescer cerca de 50% em duas décadas, alcançando 22 milhões de pessoas diagnosticadas em 2030 – em comparação com os 14 milhões de 20123. Essa é a previsão da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer (Iarc), órgão da Organização Mundial da Saúde (OMS) responsável por pesquisas relacionadas ao câncer em todo o mundo. A estimativa reforça que o câncer é uma questão de saúde pública, com impacto social e econômico.

Apesar da previsão se aplicar a todos os cânceres, alguns tipos merecem destaque. O melanoma, câncer decorrente do crescimento anormal dos melanócitos (células responsáveis pela produção de melanina, que dá a cor e pigmentação à epiderme) é o menos comum, porém mais agressivo entre os cânceres de pele – e sua incidência vem crescendo. No mundo, cerca de 200 mil casos de melanoma são diagnosticados por ano e 55 mil pessoas vão a óbito, o equivalente a 6 mortes por hora4, segundo a OMS; no Brasil, são registrados anualmente 5.560 novos casos da doença e 1.547 óbitos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA)5.

Rodrigo Munhoz, médico oncologista especialista em melanoma do Hospital Sírio Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), afirma que ainda não é possível atribuir esse aumento de casos a um fator específico.“Na maior parte dos casos – estudos mostram que 65% -, o melanoma está relacionado a exposição solar excessiva. Por isso, a prevalência da doença é maior em pessoas brancas, de peles e olhos claros, com muitas sardas. No entanto, há tipos específicos de melanoma mais comuns em pessoas negras ou em áreas do corpo não expostas ao sol, como couro cabeludo ou solas dos pés. Por isso, todos devem se cuidar”. O médico reforça, também, que nem sempre o melanoma está associado a uma pinta, como se acredita. “As pessoas ainda confundem uma pinta comum, que pode ser retirada no consultório, com câncer. O melanoma é uma doença grave que pode avançar para os nódulos linfáticos e outros órgãos do corpo, como cérebro, pulmões, ossos e fígado – a chamada metástase. Por isso o diagnóstico precoce é tão importante”, completa.

Queimaduras solares graves na adolescência aumentam em 80% riscos de desenvolver melanoma

Um estudo publicado na revista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (CEBP) revelou que, em uma população de mais 108 mil mulheres brancas analisadas (nos EUA), aquelas que sofreram pelo menos cinco incidentes de queimaduras solares graves entre 15 e 20 anos apresentaram risco 68% maior de desenvolver carcinoma basocelular ou espinocelular e 80% maior de desenvolver melanoma6. Dentre as participantes do estudo, cerca de 24% tiveram episódios de queimadura solar com bolhas dolorosas no início da vida, sendo que 10% relataram já ter passado por esses episódios mais de cinco vezes. Do total de participantes, foram diagnosticados 6.955 casos de carcinoma basocelular, 880 de carcinoma espinocelular e 779 de melanoma6.

Para Rodrigo Munhoz, esses dados sugerem que o risco de desenvolver melanoma pode estar diretamente relacionado à exposição solar excessiva na juventude, quando a atenção com a saúde da pele costuma ser menor. “É fundamental que a preocupação com a saúde da pele aconteça desde o início da vida. Há estudos que mostram que determinadas alterações genéticas relacionadas ao melanoma são derivadas de exposição solar excessiva e repetitiva, ou seja, significa que a exposição ao sol foi inadequada repetidas vezes”, comenta o médico.

Sobre as alterações genéticas, ele comenta que uma das mais comuns – encontrada em mais de 50% dos casos de melanoma – é a mutação V600, ocorrida no gene BRAF, levando a uma maior proliferação celular. O especialista destaca, também, que saber da existência dessas mutações permite ao médico prescrever o tratamento adequado ao paciente. “Hoje, existem opções terapêuticas voltadas para pacientes com melanoma que apresentam essa mutação V600, incluindo terapia-alvo e imunoterapia. São terapias que atuam em um alvo específico dentro do gene, oferecendo mais chances de sucesso no tratamento. Por isso, é fundamental que o paciente, ao receber o diagnóstico, faça também o teste genético para verificar a existência de alguma mutação. Assim, o tratamento mais efetivo pode ser prescrito”,completa.

Estudo histórico da Novartis mostra que combinação de terapia-alvo proporciona aumento de sobrevida para pacientes com melanoma metastático positivo para mutação BRAF

Estudo é o maior acompanhamento já realizado de uma terapia combinada para inibidores BRAF e MEK em pacientes com melanoma metastático com mutação BRAF V6001. Resultados mostram sobrevida global estável e mais de cinco anos de sobrevida livre de progressão com tolerabilidade consistente1 e dados iniciais da Fase II também mostraram resultados positivos em pacientes com metástases cerebrais decorrentes de melanoma metastático positivo para mutação BRAF V6002

São Paulo, 22 de Junho de 2017 – A Novartis anunciou os resultados de um estudo de Fase II que mostra um benefício de sobrevivência durável para pacientes com melanoma metastático com mutação BRAF V600 tratados com a combinação de dabrafenibe + trametinibe1. Os achados da análise histórica de cinco anos do estudo BRF113220 representam o maior acompanhamento já feito de uma terapia combinada para inibidores BRAF e MEK nesta população de pacientes e foram apresentados com exclusividade na 53ª Reunião Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), em Chicago, EUA (Resumo #9505).

No estudo, um total de 162 pacientes receberam monoterapia com dabrafenibe (150 mg BID) (n = 54) ou a combinação dabrafenibe + trametinibe (150 mg BID/2 mg QD) (n = 54). Após cinco anos, 20 pacientes (37%) permanecem no estudo, incluindo sete (13%) no braço de monoterapia com dabrafenibe e 13 (24%) no braço de terapia combinada, demonstrando que a sobrevida global (SO) com terapia combinada é superior quando comparada com a monoterapia1. A sobrevida global dos pacientes tratados com monoterapia foi de 23% e 21% nas análises de quatro e cinco anos, respectivamente, em comparação a 30% e 28% no braço da combinação, refletindo a estabilização da sobrevida global nesses pacientes1.

Enquanto isso, a sobrevida livre de progressão (PFS) no braço de monoterapia foi de 3% nas análises de quatro e cinco anos, enquanto no braço da combinação esse índice foi de 13%, demonstrando também estabilização1. Dos 54 pacientes no braço de monoterapia de dabrafenibe, 45 (83%) migraram para o braço da combinação dabrafenibe + trametinibe (150 mg BID / 2 mg QD) durante essa atualização de dados; os resultados de sobrevida desses pacientes cruzados continuam sob análise.

A Novartis apresentou, também, os resultados de um estudo de Fase II que mostram uma resposta intracraniana positiva e estatisticamente significante para pacientes com melanoma metastático BRAF V600 positivo tratados com a combinação dabrafenibe + trametinibe (Resumo #9506)2. Os resultados do estudo COMBI-MB, que teve duração de 30 meses, representam o primeiro relatório de um ensaio de Fase II que avaliam uma terapia combinada de inibidores de BRAF e MEK em pacientes com metástases cerebrais de melanoma (MBM, da sigla em inglês) com mutação BRAF V600 positivo.

O estudo COMBI-MB avaliou o uso da combinação dabrafenibe + trametinibe em 125 pacientes em quatro diferentes grupos. No braço A (pacientes com mutação BRAF V600E positiva, com metástases cerebrais de melanoma e nenhum tratamento local prévio), a taxa de resposta intracraniana (IRR) avaliada pelo investigador foi de 58% (IC 95%: 46, 69) 2. A taxa de resposta extracraniana (ERR) foi de 55% (IC 95%: 43, 67) e, em geral, a taxa de resposta (ORR) foi de 58% (IC 95%: 46, 69)2. A sobrevida livre de progressão média foi de 5,6 meses (IC 95%: 5,3, 7,4)1 e a taxa de sobrevida global de seis meses foi de 79%. A média de sobrevida global preliminar foi de 10.8 meses (95% CI: 8.7, 19.6)2.

Sobre o estudo BRF113220

BRF113220 é um estudo aberto de fase II, no qual os pacientes com melanoma metastático com mutação BRAF V600 foram distribuídos aleatoriamente para receber monoterapia com dabrafenibe (150 mg BID), dabrafenibe + trametinibe (150 mg BID/1 mg QD) ou dabrafenibe + trametinibe (150 mg BID/2 mg QD). Os pacientes que progrediram no braço da monoterapia com dabrafenibe puderam migrar para o braço dabrafenibe + trametinibe 150/2. Disposição, demografia e análise de eficácia e segurança em quatro e cinco anos foram levados em consideração.

Sobre o estudo COMBI-MB

COMBI-MB é um estudo aberto de fase II e incluiu quatro grupos de pacientes com base no estado de mutação, sintomas demetástases cerebrais de melanoma e histórico de tratamento: (A) BRAF V600E, MBM assintomática e nenhuma terapia local prévia (76 pacientes); (B) BRAF V600E, MBM assintomática e terapia local prévia (16 pacientes); (C) BRAF V600D / K / R, MBM assintomática, com ou sem terapia local prévia (16 pacientes); E (D) BRAF V600D / E / K / R, MBM sintomática, com ou sem terapia local prévia (17 pacientes). O desfecho primário foi a resposta intracraniana (IR) em pacientes com coorte A. Os pontos finais secundários incluíram IR nas coortes B, C e D; Controle da doença intracraniana; Resposta extracraniana (ER); Resposta geral (OR); Duração de IR, ER e OR; PFS; SO; e segurança.

