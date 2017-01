Ronaldo Caiado quer sessão temática para propor ações na crise do sistema carcerário janeiro 13th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

O líder do Democratas, Ronaldo Caiado (GO), vai propor a realização de sessão temática no plenário do Senado para se debater a crise no sistema carcerário do país. A intenção do senador goiano é convidar especialistas para discutir e propor alternativas à gestão dos presídios brasileiros e a grave situação de descontrole do Estado em relação às facções criminosas que dominam as penitenciárias. O parlamentar também acredita que a legislação atual que privilegia os criminosos em detrimento de suas vítimas e de suas famílias deve ser revista.

“Logo no início do ano legislativo vou pedir a realização de sessão temática no plenário sobre a crise no sistema carcerário. Precisamos debater e propor soluções com especialistas e representantes da área o descontrole do poder público sobre os presídios que estão dominados por facções criminosas e a lei atual que protege mais o bandido do que suas vítimas”, explicou Caiado.

A sessão temática é realizada para se debater temas relevantes de interesse nacional. É promovida por decisão do presidente do Senado ou por acordo de líderes partidários.