SAS promove encontro de educadores em Goiânia

No dia 27 de maio, o SAS, plataforma de educação que desenvolve soluções educacionais para mais de 620 escolas em todo o país, promove o Encontro de Educadores SAS em Goiânia (GO). O evento apresenta palestras para debater práticas de ensino e aprendizagem, proporcionando troca de conhecimentos e experiências acerca do conceito da gestão de qualidade da educação no país.

Aberto a membros de todas as escolas interessadas, conveniadas ou não ao SAS, o evento contará com palestras de Rômulo Queiroz, Gerente de Consultoria Educacional do SAS, que abordará os caminhos para o letramento e a alfabetização; Thiago Gomes, Consultor Educacional da instituição, que falará sobre estratégias para uma aprendizagem de excelência; e Thiago Pacífico, professor do Colégio Ari de Sá, que debaterá com os presentes os novos desafios para o Ensino Médio.

A primeira palestra pretende discutir sobre a construção do processo da escrita, levando em conta as particularidades do letramento e da alfabetização. “O letramento consiste na demanda sociocultural da linguagem, e a alfabetização é uma ferramenta que faz parte desse processo. Estimulá-lo a partir da leitura desde a educação infantil é essencial para um bom desenvolvimento de redação e interpretação de texto”, explica Rômulo.

Quanto à segunda palestra, Thiago Gomes orientará sobre como transformar a tecnologia em uma ferramenta pedagógica. “A escola é um ambiente de ensino que precisa estar de acordo com o que está na mão dos alunos, portanto não podemos ignorar os computadores, tablets e celulares. Hoje, os alunos já vêm para a sala de aula com a informação e cabe aos professores ajudá-los na análise e no discernimento”, comenta.

Na última, o professor Thiago Pacífico falará sobre as mudanças que estão sendo implementadas no Ensino Médio e como não passar por esse momento de maneira conflituosa. “Os professores precisam estar por dentro dessas transformações para melhor orientar e acalmar os alunos”, reflete.

Para participar do Encontro de Educadores SAS em Goiânia, os interessados deverão se inscrever pelo Portal SAS: www.portalsas.com.br.

ENCONTRO DE EDUCADORES SAS EM GOIÂNIA

Data: 27 de maio de 2017

Horário: 8h20min às 12h10min

Local: Comfort Hotel Goiânia (Av. Dr. Ismerino Soares de Carvalho, 52 – Setor Aeroporto, Goiânia – GO)

Mais informações: 0800 275 3000

Inscrições: www.portalsas.com. br