Secretaria da Saúde seleciona Gestores de Engenharia

A Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), por meio da Escola de Governo Henrique Santillo, divulga nesta segunda-feira (15/5) o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de oito Gestores de Engenharia. A carga horária será de 40 (quarenta) horas semanais e a remuneração de R$ 4.100,00.

São ofertadas cinco (5) vagas para Engenheiro Civil, uma (1) para Engenheiro Mecânico e duas (2) para Arquiteto. Todos atuarão nas obras em andamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), onde serão lotados.

As inscrições serão abertas às 14 horas do dia 18 de maio e seguem até as 23h59 do dia 6 de junho. A taxa de inscrição será de R$ 60,00. Os inscritos terão até o dia 07 de junho de 2017 para efetuar o pagamento.

A impugnação de qualquer item do edital poderá ser feita por qualquer cidadão, nos dias 15, 16 e 17 de maio/2017, desde que adote os procedimentos requeridos no edital.

Para a seleção dos candidatos será realizada prova objetiva, análise curricular e entrevista. Para obter mais informações ou esclarecer as dúvidas, os candidatos deverão ler o Edital na íntegra, divulgado no Portal do Servidor.