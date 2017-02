Seduce abre inscrições para o Pró-Atleta fevereiro 8th, 2017 Diretor Esporte Google+ LinkedIn Pinterest

Os valores das bolsas variam de R$ 250 a R$ 750. Serão contemplados 600 atletas

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) abriu nesta segunda-feira, 6/2, as inscrições para o Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento (Pró-Atleta). A pasta recebe os pedidos de inclusão até o dia 24 de fevereiro.

Para se candidatar ao programa o interessado deve acessar o site da Seduce, preencher o formulário e, em seguida, apresentar a documentação à Coordenação do Pró-Atleta, na Superintendência Executiva de Esporte e Lazer, com sede no Estádio Serra Dourada. O prazo para entrega dos documentos começa nesta terça-feira, 7/2, e segue até o dia 3 de março deste ano.

Podem se inscrever atletas com idade entre 8 e 35 anos. Para pessoas portadoras de necessidades especiais, o acesso ao programa não tem limite de idade. Os menores de idade precisam ter autorização dos pais ou responsável.

O protocolo pode ser feito por correio ou pessoalmente, de segunda à sexta-feira, entre 8h e 12h ou das 13h às 17h. O Pró-Atleta contempla 600 bolsas. Os valores das bolsas variam de R$ 250 a R$ 750.

Os candidatos serão selecionados de acordo com critérios técnicos e financeiros do programa, conforme prevê a Lei nº 14.308 de 12 de novembro de 2012. O objetivo do programa é garantir a manutenção dos atletas de alto rendimento, buscando dar condições para o treinamento esportivo e a participação em competições.

Mais informações: (62) 3201 9245