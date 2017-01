Seduce divulga resultado final do Fundo de Cultura Bloco 1 janeiro 6th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) torna pública a lista final de projetos selecionados nos editais do Fundo de Arte e Cultura de Goiás Bloco 1. Foram aprovados 87 projetos culturais, em seis editais, que vão receber financiamento direto do Governo do Estado para a execução de ações em diversos segmentos. Os projetos contemplados são das áreas de literatura (24), circo (11), hip hop (11), novos artistas (25), museus – arquivos e bibliotecas (7), e patrimônio imaterial – cultura popular (9).

Os proponentes com projetos aprovados deverão entregar a documentação exigida no item 11 dos Editais, no período de 6 a 23 de janeiro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) ou via Sedex (endereço no edital). De acordo com o edital, o descumprimento na entrega da documentação completa ou a entrega fora do prazo acarretarão a desclassificação e a imediata convocação do primeiro projeto suplente.

A lista oficial com os contemplados e o novo cronograma estão disponíveis no site do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Nesta etapa haverá somente a divulgação dos aprovados e suplentes. Conforme o cronograma 104 projetos foram selecionados, sendo que destes, 87 aprovados, isso porque na área da literatura não foram aprovados todos, já previsto no edital, por não obterem pontuação suficiente.

O valor total dos recursos investidos nos seis editais do Fundo de Arte e Cultura é de R$ 6 milhões e 300 mil de reais, disponíveis em primeiro bloco. Esse montante será creditado na conta do Fundo e no final do processo dos cinco blocos serão chamados os suplentes.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (62) 3201-4980.