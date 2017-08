Segplan e UEG abrem inscrições para graduação em Gestão Pública agosto 4th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

A Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), está com inscrições abertas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública até o dia 17 de agosto. São 50 vagas para servidores efetivos do Poder Executivo do Estado de Goiás.

O candidato deve se inscrever exclusivamente no site da UEG com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), pagar a taxa de R$ 30 e se submeter a confirmação de vínculo como servidor.

Entre os requisitos, o candidato deve ter concluído o ensino médio ou equivalente (ou concluído até o ato da matrícula) e estar em efetivo exercício e atuando em órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

O processo seletivo será realizado em uma única fase, com prova objetiva e prova de redação realizadas em Goiânia.

A prova objetiva terá pontuação máxima de 60 pontos e constará de 40 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Matemática e atualidades contempladas nas disciplinas de Geografia, História e Sociologia.

A prova de Redação tem valor máximo de 40 pontos. Serão avaliadas as habilidades em leitura, senso crítico, adequação à norma padrão da Língua Portuguesa, coesão e coerência textual. Ambas as provas têm caráter eliminatório e classificatório.

As vagas estão distribuídas igualmente em duas turmas. A Turma I com aulas de segunda a sexta-feira, no período noturno; e a Turma II, com aulas às sexta-feiras (vespertino e noturno), aos sábados (matutino e vespertino) e aos domingos (matutino).

Leia o edital na íntegra no site da Segplan clicando em Graduação – Gestão Pública ou no da UEG. Mais informações: 3201-9259.