Segplan orienta procedimentos de nomeação para Meritocracia janeiro 12th, 2017

Com a publicação do decreto de nomeação no Diário Oficial do Estado, a Superintendência Central de Administração de Pessoal esclarece que os aprovados no 7º processo da Meritocracia devem seguir os mesmos procedimentos de servidores comissionados para posse. Quem já ocupa o cargo deve aguardar orientações da Casa Civil nos próximos dias.

Neste link (http://www.sgc.goias.gov.br/u pload/arquivos/2015-11/2015110 9—informacao-sobre-o-ato-de- posse—comissionados.pdf) há informações como a lista de documentos exigidos, o agendamento e realização da perícia médica, a realização do ato de posse e o início do efetivo exercício. Todos os gerentes passarão por curso de formação e serão avaliados por um prazo máximo de 90 dias para garantir que atenderão às demandas exigidas para o cargo.

O processo

Regulamentado pelo decreto número 8.734, de 1º de setembro de 2016, ofertava 411 vagas e obteve 1.457 inscritos que passaram por processo seletivo iniciado em setembro e finalizado com a publicação do resultado em dezembro do ano passado. Delas, 49 vagas não foram preenchidas ou por não terem concorrência ou pelo fato de os candidatos não conseguirem chegar à fase final.

A seleção envolveu análise curricular, prova objetiva, elaboração de plano de ação e entrevista profissional para o preenchimento das vagas em diversas secretarias e órgãos do Estado.