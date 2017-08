Seminário Internacional discute desenvolvimento da Educação Infantil em Goiás agosto 17th, 2017 Diretor Educação Google+ LinkedIn Pinterest

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e o Ministério da Educação, vai promover, entre os dias 17 e 18 de agosto, “I Seminário Internacional sobre Educação Infantil: Caminhos e Conhecimentos para o Desenvolvimento da Primeira Infância”. O evento vai reunir, no auditório do Hotel San Marino, no Setor Oeste, em Goiânia, importantes especialistas da Educação para um ciclo de palestras sobre o assunto.

O público-alvo são secretários de Educação dos municípios que participam do desafio de promover o Acesso à Educação Infantil, uma iniciativa da Seduce dentro do programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), da Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), coordenado por Gislainy Mesquita. O convite foi enviado aos representantes de 52 municípios com o maior déficit de vagas em Goiás e de outros 39 que sequer possuem creches.

O seminário vai oferecer sete conferências, ministradas por profissionais nacionais e internacionais. Entre os temas abordados estão: Gestão da Educação Infantil (por Ricardo Paes, do Instituto Ayrton Senna); Políticas Públicas para Educação Infantil (por Carolina Micheli, do MEC); e Saúde da Criança (Mary Eming Young, da Universidade de Harvard). Também terá um momento para compartilhamento de experiências, com a participação de representantes da Secretaria de Educação do Ceará e da Secretaria de Educação de Petrolina (PE).

Dentro da programação do seminário também está o lançamento do livro “A Educação Infantil em diferentes contextos”, assinado pelas servidoras Vânia Honorato (Seduce) e Vânia Bareicha (Segplan). Elas fazem parte da equipe responsável pelo GMCI. O livro traz um diagnóstico da Educação Infantil em Goiás, levantamento realizado por meio do programa.

Sobre o GMCI Educação

O Goiás Mais Competitivo e Inovador – Educação vem sendo desenvolvido desde 2016. A meta é ampliar o percentual de atendimento de crianças em seus primeiros anos de vida. Atualmente o déficit local é de quase 315 mil vagas em creches e 64,8 mil em pré-escolas. Os índices colocam o Estado na 22ª posição nacional no que diz respeito a crianças com até 3 anos frequentando creches, e na 19ª para crianças entre 4 e 5 anos na pré-escola.

O trabalho ocorre em regime de colaboração entre Estado e municípios. No primeiro momento, a equipe do GMCI mapeou cidades goianas com maiores déficits, construiu diagnósticos e definiu estratégias de atuação. Uma delas é a proposta de parceria para construção de creches nos 39 municípios que não possuem.

O livro “A Educação Infantil em diferentes contextos” descreve a iniciativa inovadora do Governo de Goiás de priorizar esse nível de ensino, que é de responsabilidade dos municípios. Também apresenta os dados levantados durante o período em que foram realizados os levantamentos e as perspectivas de melhora do atual cenário.

Programação

A abertura oficial será às 13h30 do dia 17 de agosto, com a presença da secretária Raquel Teixeira; do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; do representante residente do Pnud e coordenador residente da ONU no Brasil, Niky Fabiancic; e do Secretário de Gestão e Planejamento do estado de Goiás, Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita.

Ao longo de dois dias, o evento terá sete palestras sobre Educação Infantil.

Convidados

Confira a lista dos municípios convidados a participar do seminário internacional:

– Municípios com alto déficit de vagas: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Rio Verde, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Formosa, Trindade, Senador Canedo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, Jataí, Catalão, Caldas Novas, Itumbiara, Goianésia, Cristalina, Niquelândia, Posse, Jaraguá, Porangatu, Goianira, Mineiros, Inhumas, Padre Bernardo, Itaberaí, Quirinópolis, Morrinhos, Santa Helena de Goiás, Alexânia, Uruaçu, Goiatuba, Palmeiras de Goiás, Nerópolis, Bom Jesus de Goiás, Pirenópolis, Bela Vista de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Itapuranga, Itapaci, Campos Belos, Minaçu, Pires do Rio, Iaciara, Piracanjuba, Iporá, São Luís de Montes Belos, Abadiânia, Anicuns.

– Municípios Creche Zero: Água Fria de Goiás, Aloândia, Amaralina, Americano do Brasil, Araçu, Aragoiânia, Aurilândia, Baliza, Bonópolis, Buriti de Goiás, Cachoeira de Goiás, Campinorte, Caturaí, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Damianópolis, Guaraíta, Guarinos, Hidrolina, Israelândia, Ivolândia, Jesúpolis, Matrinchã, Moiporá, Novo Gama , Novo Planalto, Pilar de Goiás, Portelândia, Santa Isabel , Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, São Luiz do Norte, São Patrício, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Teresópolis de Goiás, Uirapuru, Varjão e Vila Boa.