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Sesc atende em Rio Verde

maio 12th, 2017 Edital 0 comments

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Sesc atende em Rio VerdeEdital

O Sesc está atendendo a cidade de Rio Verde uma vez ao mês, nas quarta-feiras. Seguem mais informações abaixo.

DATA DA VISITA: 19/05/2017 ( sexta-feira)

HORÁRIO: 9h às 12h / 13h às 16h

LOCAL: RUA ALAMEDA CONTORNO, Nº 111 –  JARDIM AMÉRICA / Antigo SENAC

(64) 36210884 / (64) – 3623 9858

 

Documentos necessários (COMERCIÁRIO):

Ø  CARTEIRA DE TRABALHO;

Ø  DOCUMENTOS PESSOAIS (RG, CPF);

Ø  COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

Ø  ÚLTIMO CONTRACHEQUE;

Ø  FOTO 3X4 RECENTE;

Ø  GFIP/GPS (EMPRESA).

Documentos necessários (DEPENDENTES – os dependentes podem ser: pai, mãe, filhos – até 21 anos se não estiverem estudando ou até 24 anos comprovando a escolaridade, esposo(a), padrasto, madrasta e enteado):

Ø  DOCUMENTOS PESSOAIS (RG, CPF – IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 ANOS);

Ø  CERTIDÃO DE NASCIMENTO;

Ø  FOTO 3X4 RECENTE;

Ø  CARTÃO DO SESC DO TITULAR.

 

OBS: PARA INCLUIR ESPOSO(A) DEVERÁ SER APRESENTADO DOCUMENTO QUE COMPROVE A UNIÃO DO CASAL, SENDO: CERTIDÃO DE CASAMENTO OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS EM COMUM DO CASAL, OU DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL (PARTICULAR) ASSINADA POR 2 TESTEMUNHAS E RECONHECIDO FIRMA EM CARTÓRIO.

 

** OS FUNCIONÁRIOS QUE NÃO TIVEREM FOTO 3X4, LEVAMOS A CÂMERA E TIRAMOS FOTO NO LOCAL.

 

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