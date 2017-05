Sesc atende em Rio Verde maio 12th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

O Sesc está atendendo a cidade de Rio Verde uma vez ao mês, nas quarta-feiras. Seguem mais informações abaixo.

DATA DA VISITA: 19/05/2017 ( sexta-feira)

HORÁRIO: 9h às 12h / 13h às 16h

LOCAL: RUA ALAMEDA CONTORNO, Nº 111 – JARDIM AMÉRICA / Antigo SENAC

(64) 36210884 / (64) – 3623 9858

Documentos necessários (COMERCIÁRIO):

Ø CARTEIRA DE TRABALHO;

Ø DOCUMENTOS PESSOAIS (RG, CPF);

Ø COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

Ø ÚLTIMO CONTRACHEQUE;

Ø FOTO 3X4 RECENTE;

Ø GFIP/GPS (EMPRESA).

Documentos necessários (DEPENDENTES – os dependentes podem ser: pai, mãe, filhos – até 21 anos se não estiverem estudando ou até 24 anos comprovando a escolaridade, esposo(a), padrasto, madrasta e enteado):

Ø DOCUMENTOS PESSOAIS (RG, CPF – IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 ANOS);

Ø CERTIDÃO DE NASCIMENTO;

Ø FOTO 3X4 RECENTE;

Ø CARTÃO DO SESC DO TITULAR.

OBS: PARA INCLUIR ESPOSO(A) DEVERÁ SER APRESENTADO DOCUMENTO QUE COMPROVE A UNIÃO DO CASAL, SENDO: CERTIDÃO DE CASAMENTO OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS EM COMUM DO CASAL, OU DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL (PARTICULAR) ASSINADA POR 2 TESTEMUNHAS E RECONHECIDO FIRMA EM CARTÓRIO.

** OS FUNCIONÁRIOS QUE NÃO TIVEREM FOTO 3X4, LEVAMOS A CÂMERA E TIRAMOS FOTO NO LOCAL.