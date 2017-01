Sindiposto apoia investigação sobre roubo de combustível janeiro 5th, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto) apoia todas as investigações da Polícia Civil sobre roubo de combustíveis. Em uma dessas ações, os policiais prenderam hoje um proprietário e um gerente de posto em Goiânia vendendo combustíveis provenientes de roubo de carga, num total de 45 mil litros, conforme informou a polícia.

O Sindiposto, por meio de seu advogado, Antônio Carlos de Lima, acompanhará o desdobramento desse e de outros casos. Um deles ocorreu na madrugada de hoje, quando um caminhão com 15 mil litros de diesel foi roubado na cidade de Anápolis. O motorista foi feito refém, mas liberado em seguida.

O Sindiposto repudia todas essas práticas que lesam os revendedores de combustível, afetam todo o mercado goiano e penalizam, principalmente, o consumidor. Ações criminosas prejudicam a economia do Estado, a livre concorrência e invertem a lógica do mercado, na qual devem sobressair-se as empresas idôneas com maior eficiência de gestão. O sindicato hipoteca total apoio às ações não só da polícia, mas também dos órgãos de defesa do consumidor e do Fisco.