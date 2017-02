SSPAP discute ressocialização de detentos fevereiro 1st, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

“Uma das formas de proporcionar retorno saudável do reeducando ao convívio da sociedade é por meio de estudos e trabalho”, diz secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, c oronel Edson Costa

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, coronel Edson Costa, participou de reunião nesta quarta-feira (01/02) com técnicos da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) e representantes de entidades de classe.

Um dos principais objetivos do encontro foi discutir medidas de ressocialização de detentos por meio de ações de educação e trabalho. “Uma das formas de proporcionar um retorno saudável do reeducando ao convívio da sociedade é por meio de estudos e trabalho”, afirma o secretário.

Também participou da reunião o superintendente executivo da Seap, coronel Victor Dragalzew. O encontro foi em continuidade à audiência realizada na terça-feira (31/01) com dirigentes e representantes de entidades, como Associação Comercial Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), Associação de Bancos de Goiás (Asban), Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas), Federação das Associações Comerciais Industriais do Estado de Goiás (Facieg), Fundação de Assistência Técnica e Extensão Rural (Fundater) e Anafes.

(Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária)