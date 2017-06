SSPAP e PRF implementam tecnologia de rádio digital em Goiás junho 5th, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Parceria permitirá compartilhamento do sistema de comunicação de voz e dados, equipamentos e infraestruturas de telecomunicações no estado e no Distrito Federal. Sistema auxiliará forças policiais no combate à criminalidade

“A comunicação é um dos grandes gargalos da área de segurança para o Brasil. Com essa parceria, Goiás dá um grande salto tecnológico”, afirmou o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri nesta sexta-feira (02/06), durante ato de oficialização da cooperação técnica entre SSPAP e Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás para implementação da tecnologia de rádio digital no Estado.

O pacto permitirá o compartilhamento do sistema de comunicação digital de voz e dados, equipamentos e infraestruturas de telecomunicações em Goiás e no Distrito Federal.

Na oportunidade, Balestreri ressaltou que um sistema de segurança eficiente tem, entre seus principais fatores, formação, inteligência, espírito solidário e tecnologia de ponta. “Estamos diante de um grande avanço”, disse.

Pelo acordo, a SSPAP utilizará a estrutura e a tecnologia já existentes na PRF e, por sua vez, oferecerá à corporação o acesso aos seus sistemas de informações operacionais, como Mportal e o Registro de Atendimento de Ocorrências (RAI) – importantes instrumentos para fiscalização, principalmente de crimes, que já permitem consultas sofisticadas aos bancos de dados.

O acordo não implica custos adicionais ou transferências de recursos orçamentários entre as duas instituições e permitirá a redução das despesas com aquisições de equipamentos e infraestrutura destinados à cobertura de comunicação digital.

O superintendente executivo da SSPAP, coronel Edson Costa, ressaltou que a parceria com a PRF permitirá um combate ainda mais incisivo à criminalidade. “É uma iniciativa que vai auxiliar bastante as forças policiais. Trata-se de uma integração muito importante”, garante.

A inspetora Márcia Rabelo, da Polícia Rodoviária Federal, também comemorou a parceria. “A PRF tem muito orgulho em celebrar esse acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária”, declarou.

Diversas autoridades participaram do evento. Entre elas, o delegado-geral da Polícia Civil, Álvaro Cássio; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Carlos Helbingen; e superintendente regional da PRF no Distrito Federal, Vandervaldo Gonçalves.