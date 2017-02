SSPAP empossa gerentes da Administração Penitenciária aprovados em meritocracia fevereiro 9th, 2017 Diretor Sem categoria Google+ LinkedIn Pinterest

Nove servidores foram selecionados. Processo permite que sejam escolhidos quem mais se qualifica para área de atuação. Secretário de Segurança Pública, Edson Costa destaca investimentos do governo do estado para fortalecimento do sistema prisional. Processo meritocrático premia capacidade, diz superintendente Victor Dragalzew

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, coronel Edson Costa, empossou nesta quarta-feira (08/02) os aprovados na Seleção de Gerentes por Capacitação e Mérito (meritocracia) nas nove gerências da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap). Esta foi a sétima edição do processo meritocrático do Governo de Goiás. Dos nove empossados, seis foram reconduzidos.

Em seu discurso, o secretário Edson Costa ressaltou que os desafios do sistema prisional brasileiro são muitos, mas que, em Goiás, melhorias são implementadas de forma constante. “O Governo de Goiás tem feito diversos investimentos. O Estado responde prontamente às demandas para garantir o fortalecimento do nosso sistema prisional”, afirmou.

De acordo o secretário, a SSPAP tem empreendido diversos esforços para garantir que as unidades prisionais goianas sejam eficazes. “Estamos trabalhando diuturnamente para construir um sistema penitenciário que faça valer cada dia mais a eficácia das leis. E isso, certamente, garante mais segurança à população”, declarou.

Superintendente executivo de Administração Penitenciária, coronel Victor Dragalzew, destacou que o processo meritocrático permite a escolha de quem apresenta maior capacidade para exercer os respectivos cargos. “São funções-chave na administração. Esse processo nos dá a oportunidade de escolher quem mais e estuda e tem experiência na área onde vai atuar”, avaliou.

Também participaram da cerimônia o superintendente executivo de Administração a superintendente de Polícia Técnico-Científica, Rejane Barcelos; o superintendente de Inteligência Integrada, Danilo Fabiano; o subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Carlos Antônio Borges, entre outras autoridades.

Transmissão – Na Gerência da Casa de Prisão Provisória, o agente de Segurança Prisional Paulo Ventura Silva Bernardes substituirá o agente Leandro Militão. Outro profissional que assume pela primeira vez uma gerência na Seap é o agente de Segurança Prisional Giuliano Mesquita, que substitui Diogo Viana Melo. Ambos voltam a integrar o quadro de servidores, em outras funções. Já o delegado de Polícia Aristóteles Sakai, que estava na Gerência de Central Alternativas à Prisão, retorna à Polícia Civil e passa o cargo para a agente de Segurança Prisional Antiara Cardoso Leal.

Recondução – Foram aprovados na 7ª edição da Seleção de Gerentes da Segplan e serão reconduzidos às respectivas gerências os seguintes agentes de Segurança Prisional: Alex Aparecido Galdiolli (Gerência da Penitenciária Odenir Guimarães); Leyber Alves Soares (Gerência de Segurança, Monitoramento e Fiscalização); Francisco Assis Pires (Gerência de Aprovisionamento Alimentar); Joseleno Borges Sales (Gerência de Planejamento Operacional, Políticas e Operações Penitenciárias); Iris Pereira da Silva (Gerência de Educação, Módulo de Respeito e Patronato); e Robson Cavalcante (Gerência de Produção Agropecuária e Industrial).

(Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP)