SSPAP promove curso de capacitação de inteligência que integra 17 entidades fevereiro 14th, 2017

Objetivo é capacitar servidores para operacionalização do Sistema de Inteligência de Segurança Pública;

Capacitação fortalecerá ainda mais a integração entre as forças de segurança do Estado

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), por meio da Superintendência de Inteligência Integrada, deu início nesta segunda-feira (13/02), ao curso de Introdução a Atividade de Inteligência de Segurança Pública. Um dos principais objetivos é promover a capacitação de servidores para a operacionalização do Sistema de Inteligência, criado em janeiro deste ano. Secretário da SSPAP, coronel Edson Costa, participou da abertura da formação.

Segundo o superintendente de Inteligência Integrada, Danilo Fabiano Carvalho e Oliveira, a capacitação fortalecerá ainda mais a integração entre as forças de segurança do Estado. “O conteúdo será repassado por palestrantes e instrutores de renome nacional”, afirmou.

Após a formação, os participantes atuarão em duas frentes de trabalho. Na primeira, repassarão o conteúdo aos demais servidores de cada entidade. Na segunda fase, criarão núcleos de inteligência nos órgãos que ainda não possuem para que o Sistema de Inteligência de Segurança Pública seja efetivado por meio do compartilhamento de informações.

No total, serão 14 dias de curso. Quase 50 participantes de 17 entidades serão capacitados. Entre eles, policiais civis e militares, bombeiros, agentes prisionais, servidores da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Detran, Procon, Secretaria de Estado da Casa Militar, Instituto de Identificação, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Assembleia Legislativa, Exército Brasileiro, Correios e Guarda Civil Metropolitana.

Integração

Criado por meio do Decreto Estadual nº 8.869 de 12 de janeiro de 2017, o Sistema de Inteligência de Segurança Pública tem como grande diferencial a inclusão de todas as forças de segurança e a criação de um subsistema específico para efetivar parcerias e cooperação com outras instituições para a produção de informações de maior qualidade.



(Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária)