‘Técnico’ de ponta, Marconi colocou Goiás na liderança do Brasil, afirma Jovair Arantes junho 23rd, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

“O Estado de Goiás é um estado de ponta, disputando as pontas com outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia”, ressaltou o deputado

O deputado federal Jovair Arantes, líder do PTB na Câmara dos Deputados, comparou o governador Marconi Perillo a um treinador de futebol que assume um time em baixa e leva sua equipe para disputar posição com os principais estados da federação. O petebista lembrou que Marconi, quando assumiu o governo pela primeira vez, em 1999, “encontrou o Estado em 19º lugar no ranking brasileiro em todos os indicadores: social, econômico, geração de emprego, geração de renda, competitividade”, apontou.

“Hoje, estamos disputando o 8º lugar com a Bahia, com Espírito Santo, mostrando que Goiás realmente tem dado um salto significativo. É como um Campeonato Brasileiro. Entre os times que começam o campeonato, tem os que ficam na ponta, tem os que ficam na rabeira. O Estado de Goiás era a rabeira quando o governador assumiu como técnico desse Estado. E hoje, Goiás é um estado de ponta, disputando a liderança com outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Isso significa seriedade e trato na administração”, declarou Jovair, em tom elogioso ao governador.

Com efeito, Goiás exporta atualmente seus produtos para mais de 150 países. Em 1998, exportava apenas para 50. A balança comercial do Estado cresceu mais de 2.000%. De 1999 a 2016, o aumento do PIB foi em 10 vezes (saltou de R$ 17,4 bilhões para mais de R$ 200 bilhões projetados para 2016), e as exportações foram multiplicadas em 25 vezes. “Esse trabalho que é feito é de muito fôlego, de muita importância”, destacou.

As declarações de Jovair foram feitas hoje, em Anápolis, ocasião em que o deputado acompanhou Marconi Perillo em agenda na cidade. O governador autorizou investimentos superiores a R$ 250 milhões para o município que considera uma das principais locomotivas econômicas do Estado. Em mais uma edição do programa Goiás na Frente, Marconi assinou convênio com a Prefeitura, no valor de R$ 10 milhões, que serão aplicados em obras indicadas pelo prefeito Roberto Naves (PTB).

Durante a solenidade, realizada no auditório da Prefeitura de Anápolis, o governador autorizou também o reinício das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário (R$ 80 milhões), a captação de água do Rio Capivari para o Sistema Piancó (R$ 3,8 milhões), ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (R$ 50 milhões) e ampliação do Sistema de Captação de Água do Rio Capivari (R$ 1,3 milhão), garantindo a universalização do fornecimento de água tratada para a cidade nos próximos trinta anos.

Em outra ordem de serviço, determinou à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) o reinício das obras de construção do Anel Viário que liga a BR-060 ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), no valor de R$ 9,2 milhões. Também foram retomadas as obras de construção do Aeroporto de Cargas, do Centro de Convenções e a ampliação do Hospital de Urgências Henrique Santillo (Huana), que se encontram em fase final.