Terra e Luz: longa-metragem de terror, todo filmado no cerrado goiano, está no cinema em Goiânia fevereiro 22nd, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

Um filme pós-apocalíptico, de vampiro, feito sem financiamento e todo gravado no cerrado goiano. Apesar de ser do gênero terror e de ter sido produzido sem nenhum financiamento, Terra e Luz não é um filme “trash”. Ao contrário, é um longa-metragem poético e que traz várias reflexões sobre a nossa realidade.

Estreou com elogios de crítica e público no prestigiado festival de cinema de Tiradentes (MG), em janeiro deste ano. Está agora na mostra “O amor, a morte e as paixões”, que acontece nos Cinemas Lumière, no Shopping Bougainville. Nela serão apresentados cem filmes de 33 países, apenas três goianos.

Terra e Luz foi exibido no sábado e será novamente hoje, às 18h40. O ingresso custa 13 reais.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=NtHr7uruyNs

Sinopse

Em um futuro pós-apocalíptico, não muito distante dos dias de hoje, os seres humanos vagam em busca de sobrevivência. Terra e Luz é a história de um homem que tem a chance de se re-humanizar após o fim do mundo que conhecemos.

Curso de Cinema do Instituto Federal de Goiás

Praticamente toda a equipe que trabalhou no filme é formada por professores e alunos do curso de Cinema do Instituto Federal de Goiás, campus Cidade de Goiás.

A direção e o roteiro de Terra e Luz são do professor de teoria e história do cinema, Renné França. Já a direção de fotografia e câmera foi feita pelo também professor do curso de Cinema do IFG, Carlos Cipriano.

Participam ainda da equipe o premiado professor de cinema Guile Martins que fez a edição de som e a montagem de Terra e Luz. E a professora Cris Ventura, que participou da direção de arte e do figurino de Terra e Luz.

Também compõe a equipe os alunos do bacharelado em Cinema e Audiovisual do IFG Elder Patrick (captação de som), Victor Hugo Diniz (direção de arte), Daniel Sena (maquiagem) e Julio César Mahr (assistente de câmera e responsável pela arte dos créditos e pôsteres de Terra e Luz).

A jornalista Sílvia Amélia de Araújo, esposa de Renné França, e que já trabalhou como produtora de TV, ajudou a produzir Terra e Luz, sua primeira experiência com cinema.

Além deles, outros professores e alunos do curso de Cinema do IFG e moradores da Cidade de Goiás trabalharam para que esse filme acontecesse.

Elenco

Pedro Otto: Estreando como ator em Terra e Luz já com o desafio de ser protagonista, Pedro é diretor do curta “Cabocla” e aluno do curdo de Cinema e Audiovisual do IFG.

Marcelo Jungmann: professor de Filosofia do campus Cidade de Goiás do Instituto Federal de Goiás, Marcelo estreia como ator em Terra e Luz.

Rafael Freire: ator de teatro e aluno do Bacharelado em Cinema e Audiovisual do Instituto Federal de Goiás, Rafael é também diretor do curta “Tive Fome, Colhi Sede”.

Maya dos Anjos: Tinha 8 anos quando o filme foi realizado e faz sua estreia como atriz em Terra e Luz. É filha de um professor de História do Campus Cidade de Goiás do IFG.

Vários ineditismos

– Terra e Luz é o primeiro longa de ficção produzido no primeiro ano de funcionamento do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual do IFG (2015), envolvendo na equipe alunos de sua primeira turma.

– Terra e Luz é o primeiro filme escrito e dirigido por Renné França. Antes ele não havia realizado nenhum curta ou trabalhado em alguma equipe de audiovisual ou cinema. Pós-doutor em Comunicação Social e crítico de cinema, Renné era apenas um teórico do Cinema até embarcar na aventura de realizar Terra e Luz. Apesar de ser mineiro, Renné, como os demais participantes da equipe, é morador da Cidade de Goiás.

– Terra e Luz é o primeiro longa-metragem captado integralmente com os equipamentos do Núcleo de Produção Digital – NPD Goiás (unidade do IFG – Campus Cidade de Goiás). Os núcleos de produção digital são parte de um programa do Ministério da Cultura de apoio a produção audiovisual independente.

– Terra e Luz é um dos poucos longas-metragens de ficção a ser todo produzido em Goiás e apresentado fora do estado.