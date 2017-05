Thiago Albernaz é eleito presidente do PSDB de Goiânia maio 8th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Ressaltando que o objetivo maior são as eleições do ano que vem, ele defendeu a renovação do partido com um novo modelo de fazer política

Com um discurso marcado pelo convite à militância tucana a defender o projeto do partido e pela renovação, Thiago Albernaz foi eleito neste domingo (7), em chapa única e de consenso, presidente do Drietório Metropolitano do PSDB de Goiânia. Ele vai suceder Rafael Lousa no comando do partido, ao qual é filiado desde os 15 anos, com o desafio de mobilizar os filiados, proporcionar uma expressiva votação ao PSDB na capital no próximo ano e envolver a sociedade na discussão sobre política. Ex-vereador na capital e ex-candidato a vice-prefeito na eleição passada, o neto de Nion Albernaz tem noção exata do tamanho da missão, mas não se intimida. “Teremos no ano que vem uma das disputas mais fortes das últimas décadas. Temos um governador e grande líder, Marconi Perillo, uma história e um projeto a defender e vamos trabalhar com força total para isso”, disse, reafirmando que o vice-governador José Eliton será o candidato do PSDB ao governo de Goiás.

Thiago Albernaz disse que vai trabalhar pela renovação do partido, com apoio dos membros da executiva, representantes dos diversos segmentos – como PSDB Jovem, PSDB Mulher e LGBT, entre vários outros – para levar o PSDB para além da estrutura física. “Vamos dialogar nas redes sociais e chamar a sociedade para discutir política”, propôs. “Vamos mostrar que defendemos um novo modelo de fazer política”, assegurou. Ele disse que o PSDB está unido e continuará assim. “Costumo dizer que ano ímpar é para organizar a estrutura partidária e ano par é quando devemos colocar nossa experiência à prova, é quando há eleição. E estamos prontos, vamos com força total para a disputa de 2018”, avisou. Ele agradeceu a Rafael Lousa por sua gestão, que proporcionou a oportunidade de o partido ter sede própria na capital. “Você está fazendo um excelente mandato”, disse, dirigindo-se ao colega tucano, de quem é amigo pessoal.

O presidente eleito pontuou que Goiânia é um colégio eleitoral muito importante, o maior do Estado. “Vamos trabalhar para dar a vitória ao PSDB em Goiânia”, conclamou, acrescentando que o compromisso dos dirigentes do partido é de muita dedicação para fazer frente a todos os desafios. Thiago Albernaz afirmou que fará uma gestão aberta e transparente e que a intenção dos dirigentes é “dar exemplo para todos os diretórios de Goiás e também do Brasil”. Um dos caminhos para isso, explica, é usar a criatividade e buscar novas abordagens, que chamem a atenção para a importância de discutir e fazer política, mesmo em um momento de apatia.