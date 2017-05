Thiago propõe implantação do Vapt Vupt Empresarial em Jataí maio 10th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

O vereador Thiago Maggioni requereu à prefeitura e à Juceg a implantação do Vapt Vupt Empresarial em Jataí. A principal meta do órgão é prestar serviços burocráticos com agilidade e eficiência aos empresários e àqueles que necessitam de atendimento em tempo hábil. Com a iniciativa, seriam reunidos em um mesmo local os órgãos responsáveis pelo registro de uma empresa: Juceg, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Bombeiros, prefeitura e Vigilância Sanitária.

Kátia pede faixa de pedestres e sinalização nas proximidades do Centro Médico

A vereadora Kátia Carvalho solicitou à SMT a implantação de uma faixa para pedestres e de placas de sinalização vertical na Rua Joaquim Caetano, na região do Centro Médico e do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho. Ela alega que o movimento é grande naquelas imediações, com intenso deslocamento de pedestres, especialmente idosos, enfermos ou pessoas com alguma dificuldade de locomoção.

Major Davi defende cultivo de plantas que combatem a dengue

O vereador Major Davi Pires sugeriu à administração municipal que incentive e pratique o plantio das espécies citronela e crotalária, que ajudam no combate ao mosquito transmissor da dengue. Pesquisas indicam que a crotalária atrai insetos que se alimentam do Aedes aegypti. Já a citronela funciona como repelente natural. “A população receberia mudas, gratuitamente, do poder público”, afirmou. “Poderiam ser feitas parcerias com empresários para adquirir as sementes de crotalária para plantio no município”.

Gildenicio: aprovada moção de apoio aos produtores rurais

A Câmara aprovou moção de congratulações e apoio, apresentada pelo vereador Gildenicio Santos, em favor dos produtores rurais de Jataí e à OAB local, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que obriga os produtores a arcar com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), cuja cobrança havia sido considerada inconstitucional em 2010, pelo mesmo STF. A diretoria da OAB decidiu registrar sua indignação com essa decisão e manifestou apoio aos produtores rurais, que agora lutam para que o governo reveja essa cobrança, que oneraria o setor do agronegócio em bilhões de reais.