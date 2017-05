Folha do Sudoeste

Tomada de crédito consignado cresce 20%. Veja seis orientações sobre o tema maio 23rd, 2017 Diretor Artigo Google+ LinkedIn Pinterest

O empréstimo consignado está em alta, para se ter ideia, segundo dados do Banco Central, as concessões desse tipo de crédito cresceram 22% no primeiro trimestre deste ano, comparado à igual período de 2016.

Esse crescimento impressionante se deve a alguns motivos, como o fato dos trabalhadores acreditarem que, por ter juros relativamente baixos e estarem atreladas ao salário, essa linha é a solução do desequilíbrio financeiro.

Contudo, por mais que essa linha realmente apresente vantagens perante as demais, o que poucos trabalhadores percebem é que ao adquirirem essa modalidade de crédito se está na realidade diminuindo uma porcentagem significativa de sua renda. É preciso tomar cuidado, quando se pretende tomar esse crédito, pois, se estava difícil sobreviver com o salário antes, imagina com a redução.

Juros atrativos

Os juros são atrativos, por estarem atrelados aos salários dos trabalhadores, pois, as parcelas são descontadas já nas folhas de pagamentos. Por isso, pode ser considerado uma resolução de emergência, para conter a dívida. No entanto, o consignado não pode, de maneira alguma, ser tomado aleatoriamente, sem obter antes uma orientação do uso e um acompanhamento durante e depois do ocorrido.

Ressalto a importância de buscar a Educação Financeira, podendo buscar até mesmo junto aos recursos humanos das empresas informações ou se existe algum programa de capacitação parceiro.

Com a orientação necessária, será possível entender que não há problema em ter dívida, o problema é o descontrole da situação. Lembrando que a educação financeira não proíbe nada, apenas fornece base para que as práticas financeiras se tornem mais conscientes.

Orientações

Veja algumas orientações básicas que desenvolvi para que as pessoas saibam melhor usar (ou não) o empréstimo consignado:

Antes de tomar qualquer crédito, é importante conhecer a sua real situação, fazendo um diagnóstico financeiro; É muito importante não deixar que este empréstimo e os problemas financeiros reflitam em seu desempenho profissional, pois, será muito mais complicado pagar qualquer prestação sem salário; Antes de buscar pelo empréstimo consignado, é importante tomar consciência de que o custo de vida poderá ser reduzido em até 35% do ganho mensal, isto porque a prestação reduzirá o seu ganho mensal diretamente em seu salário ou aposentadoria; É muito comum a utilização dessa linha para quitação de cheque especial, cartão de crédito e financeiras, porém a troca simplesmente de um credor por outro, sem descobrir a causa do problema, apenas alimentará o ciclo do endividamento; A linha de empréstimo consignado, sem dúvida, se bem utilizada, é importante, porém não pode fazer parte da rotina. Sua utilização deve ser pontual, caso encontre taxas de juros mais baixas para fazer portabilidade, por exemplo; Para quem quer tomar esse tipo de crédito, recomendo que, antes mesmo de assinar o contrato com a instituição financeira, faça uma boa reflexão e analise se este valor que será descontado diretamente no salário ou benefício não fará falta para os compromissos essenciais mensais.

Artigo por Reinaldo Domingos, doutor em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin – www.abefin.org.br) e da DSOP Educação Financeira