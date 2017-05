Jataí: Major Davi reivindica medidas

para combater assoreamento

O vereador Major Davi Pires reivindicou à administração municipal providências contra ações humanas que estão causando o assoreamento dos cursos d’água que compõem a microbacia urbana de Jataí. Os córregos, a microbacia do Olho d’Água e o trecho urbano do rio Claro estão passando por processos erosivos, que fornecem os materiais que, ao serem transportados e depositados, dão origem ao assoreamento. O problema foi acelerado devido ao desmatamento das margens desses cursos d’água.

“O combate ao assoreamento só será totalmente efetivo mediante trabalhos preventivos que visem conter o desmatamento tanto nas margens, onde ocorre a erosão, quanto na bacia hidrográfica como um todo, de modo a atenuar a quantidade de sedimentos produzidos em períodos chuvosos, bem como a correção de ações humanas, e exigir o cumprimento legal em relação ao uso dos recursos hídricos”, declarou o parlamentar.



Mauro Filho sugere construção de

monumentos em homenagem à Bíblia

O vereador Mauro Bento Filho sugeriu à prefeitura a construção de monumentos em homenagem à Bíblia Sagrada nas entradas da cidade. Ele propôs ainda a realização de um concurso para a escolha do melhor projeto. “Seria uma forma de envolver toda a população na escolha de um modelo que represente a vontade popular”, afirmou. “Os locais poderiam contar também com um estacionamento, para possibilitar a visitação de quem passar por eles”.

João Rosa pede recapeamento

para ruas do bairro Jacutinga



O vereador João Rosa requereu ao executivo o recapeamento geral das seguintes ruas localizadas no bairro Jacutinga: Santa Ana, Santiago, Geraldo de Lima e São José, além da Avenida Nossa Senhora Aparecida. O asfalto dessas vias encontra-se totalmente deteriorado, com muitas britas soltas, o que vem causando muitos transtornos aos moradores. A situação agravou-se com o período chuvoso.

Gildenicio quer ampliação e

climatização do memorial de luto

O vereador Gildenicio Santos solicitou a ampliação do Memorial de Luto Alfaix, visando receber um número maior de velórios, bem como

climatização daquele ambiente. Ele lembra que é comum o fato de que familiares precisam aguardar para velar seus entes queridos, o que agrava o período difícil pelo qual estão passando. O calor e a falta de ventilação são outros problemas que afligem os frequentadores do local.