Unidades prisionais do estado funcionam em absoluta normalidade, diz SSPAP em nota janeiro 12th, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

A propósito de paralisação de Vigilantes Penitenciários Temporários (VPT’s), Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária afirma que “situação está completamente contornada”. Cerca de 99% do efetivo prossegue com seu trabalho no sistema prisional do estado, diz a mensagem

Todas as unidades prisionais do estado funcionam em absoluta normalidade. Este foi o teor de nota divulgada no final da manhã desta segunda-feira (09/01) pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) a propósito de paralisação de Vigilantes Penitenciários Temporários (VPT’s).

De acordo com a nota emitida pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, “a situação está completamente contornada”.

A mensagem diz, ainda, que a SSPAP já conta com plano de intervenção, se necessário for, de gestão das unidades pela Polícia Militar.

“Todavia, cerca de 99% do efetivo prossegue com seu trabalho no sistema prisional do estado”, conclui a mensagem.

Veja a nota na íntegra:

A propósito de paralisação de Vigilantes Penitenciários Temporários (VPT’s), a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária informa que a situação está completamente contornada. Todas as unidades funcionam em absoluta normalidade. A SSPAP já conta com plano de intervenção, se necessário for, de gestão das unidades pela Polícia Militar. Todavia, cerca de 99% do efetivo prossegue com seu trabalho no sistema prisional do estado.