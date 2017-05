Vencedora da fase estadual do Concurso de Cartas tem 11 anos maio 9th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

Carta escrita em braile ficou em segundo lugar

Gratas surpresas marcaram o resultado da fase estadual do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal e realizado no Brasil pelos Correios. O concurso, aberto a jovens de até 15 anos, de escolas públicas e particulares, teve como ganhadora em Goiás a menina Emilly Oliveira Rodrigues, de apenas 11 anos de idade, que estuda no Colégio Metropolitano, em Goiânia. Já o segundo e o terceiro lugares foram conquistados por estudantes de uma mesma unidade pública, o Colégio Estadual Jalles Machado, de Goianésia. A segunda colocada é portadora de deficiência visual e escreveu sua carta em braile.

O tema deste ano foi “Imagine que você é um(a) assessor(a) do novo Secretário Geral da ONU – Qual é o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso?”. Emilly, a vencedora da fase estadual, falou sobre a situação de extrema pobreza em que vivem milhões de pessoas ao redor do mundo e recebeu uma menção honrosa da comissão que julgou as redações de todo o Brasil, formada por representantes dos Correios, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Universidade de Brasília, Unesco no Brasil e Ministério da Educação. Ela ficou em quarto lugar na fase nacional, vencida pela paraibana Sabrina Brito Lira, de 14 anos. Emilly participou do concurso pela primeira vez e soube do resultado por meio de uma colega da escola. “Eu fiquei tão feliz que eu não conseguia acreditar. Quando eu soube do resultado, eu saí contando para toda a minha família. Esse foi um dos melhores dias da minha vida’, revelou. Pelo primeiro lugar, a estudante receberá o valor de R$ 1 mil e a escola, R$ 2 mil.

A alegria de Emilly ao saber do resultado se repetiu duplamente no município de Goianésia, de onde são os outros dois vencedores, Maria Vitória Gomes da Silva, segunda colocada, e Gilberto Gonçalves Gomes Filho, terceiro lugar. Aluno do 1º ano do Ensino Médio, Gilberto se inscreveu no limite da idade (agora ele já completou 16 anos) e é um veterano no Concurso dos Correios, pois participa desde que cursava o 6º ano do Ensino Fundamental, por considerar a disputa uma grande oportunidade de aprendizado. “O que mais importa, é a mudança que o concurso promove, fazendo com que o aluno não pense apenas como escritor, mas como cidadão”, conclui.

O resultado do Concurso Internacional de Redação de Cartas integrará um currículo já repleto de conquistas. O adolescente coleciona medalha de bronze, prata e 2 de ouro na OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), menção honrosa na OMEG (Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás), medalha de prata na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) e medalha de bronze na OBI (Olimpíada Brasileira de Informática), além do terceiro lugar em um concurso promovido pela Delegacia da Mulher de Goianésia, sobre Violência contra mulher e Lei Maria da Penha.

Carta em Braile

O Colégio Estadual Jalles Machado, onde Gilberto estuda, se empenha na inclusão dos alunos com diferentes necessidades. Graças a esse esforço, a segunda colocada Maria Vitória pôde participar do concurso. A adolescente é portadora de deficiência visual e escreveu sua carta em braile. Depois, ditou para a transcrição, já que uma das regras do concurso é que a redação seja manuscrita. A carta original foi enviada pela direção da escola à comissão julgadora. Maria vitória revela que decidiu se inscrever atraída pelo tema. “A proposta de redação deste ano foi muito interessante, pois me fez refletir bastante sobre determinados problemas mundiais. Percebi ali, também, uma forma de me tornar uma pessoa melhor ao me passar por uma personagem que vive uma realidade totalmente diferente da minha”, explicou a jovem que apresentou propostas para a erradicação da pobreza.

Segundo a diretora do Colégio, Luzinaide Lial, é um orgulho muito grande o fato de terem sido premiados nos dois textos enviados e uma grande alegria ver o significado que uma conquista como essa tem para o aluno. “É inenarrável o prazer que um aluno, medalha de ouro por duas vezes consecutivas na OBMEP, apresenta ao perceber que também sabe escrever bem. E a sensação de uma aluna deficiente visual ao perceber que pode ver o mundo além daquilo que todos veem? É fantástico. Depois tem o prazer de perceber que nossa instituição de ensino, mesmo pública, apresenta um ensino de qualidade. Há a sensação de dever cumprido de toda uma equipe”, declara. Não é a primeira vez que o Colégio Estadual Jalles Machado se destaca no Concurso Internacional de Redação Cartas. Era lá que estudava Laura de Paula Silva, que em 2006 conquistou o prêmio máximo, na etapa internacional, entre estudantes de vários países ao redor do mundo.