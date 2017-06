Vestibular: dicas de livros para se dar bem nas provas

Os vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão se tornando cada vez mais competitivos ao longo dos anos. Só para se ter uma ideia, a Fuvest, vestibular para quem quer ingressar na USP (Universidade de São Paulo), recebeu quase 140 mil inscrições em 2016. Já o Enem atingiu o número recorde de quase 10 milhões de inscritos no ano passado. Faltam apenas alguns meses para a maratona de provas começar e, pensando nos vestibulandos, a Disal Editora, referência em materiais de apoio para o ensino de idiomas no Brasil, possui três títulos em seu catálogo que podem ser fundamentais para a prova, além de ajudar na preparação para o grande dia. Confira as dicas dos livros que podem ser adquiridos pela internet e que não pesam no orçamento: Inglês para o Enem- Amadeu Marques- 29,00 reais Livro com preparação específica para as questões de língua inglesa do Exame Nacional do Ensino Médio. Contém questões específicas das provas desde 2010 com respostas e um roteiro de estudos para que os candidatos alcancem um bom desempenho. Sucesso nos Exames- Jane Revell e Jack Scholes- 44,00 reais Esse material foi elaborado para ajudar quem vai prestar um vestibular ou qualquer outro tipo de exame. O livro abrange os seguintes tópicos: como revisar conteúdos, como organizar o tempo de estudo, estilos de aprendizagem, testes de leitura, como se manter motivado além de possuir perguntas e testes de leitura para testar as habilidades do leitor. Current Affairs – Inglês Prático: vestibulares e concursos – Daniel Vasconcelos- 42,00 reais Elaborado para brasileiros que se preparam para provas de vestibulares, em que são exigidos conhecimentos avançados da língua inglesa. Contém 15 textos com temas atuais e questões nos moldes dos concursos e vestibulares, além de glossário bilíngue com mais de 700 termos, neologismos, colocações e expressões usuais nos textos jornalísticos.